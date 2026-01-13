◇大相撲初場所2日目（2026年1月12日両国国技館）先場所終盤に左肩を負傷し、休場明けの大の里は2連勝で好スタートを切った。過去9戦6勝だが、昨年は3勝3敗と五分だった王鵬戦。相手の右喉輪にのけ反り、引いて呼び込んだ。体勢を立て直して力強く寄り切り、「良かったと思う。しっかり集中できた」と手応えを示した。八角理事長（元横綱・北勝海）も「大の里は王鵬戦のような相撲を取っていけば、だんだん良くなってい