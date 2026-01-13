◇大相撲初場所2日目（2026年1月12日両国国技館）安青錦は物言いがつく際どい相撲を制し連勝発進を決めた。2連敗中の天敵、義ノ富士に上体を起こされながら土俵際で首投げ。左手をつくのも早かったが、審判団は「義ノ富士の体が完全に裏返っているのが早かった」とみなし、軍配通り大関の勝ちとした。辛勝の新大関は「もう一丁かなと思った。内容は良くなかったが勝てて良かった」と安堵（あんど）の表情。粂川審判長（