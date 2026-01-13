1月13日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区富合町（スピード違反）国道57・・・菊池郡大津町大林（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町浜町（交差点反）県道・・・球磨郡山江村山田甲（スピード違反） ＜午後＞県道・・・宇城市小川町西海東（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  公開予定の交通取締計画はありませんが、事件事故などの発生