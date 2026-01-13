南校舎敷地内で２０２７年に完成する新棟の完成予想図（昭和音楽大学提供）昭和音楽大学（川崎市麻生区）は、工学的思考と芸術的視点を兼ね備えた次世代のクリエーター育成を目的に、２０２７年４月に「芸術工学部」の創設を目指す。幅広い分野でデジタル人材が求められる中、音楽大学ならではの知見と教育環境を生かし、未来のコンテンツづくりの担い手を育てていきたい考えだ。同大学は、今年３月に文部科学省に入学定員１０