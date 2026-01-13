気象台は、午前5時5分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・佐渡市に発表 13日05:05時点佐渡では、13日昼前から13日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□なだれ注意報13日にかけて注意■三条市□なだれ注意報13日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報13日にかけて注意■新発田市□なだれ注意報13日にかけて注意■小千谷市□なだれ注意報