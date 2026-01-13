【モデルプレス＝2026/01/13】女優の杉咲花、俳優の成田凌が10日、都内で行われた日本テレビ系新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（よる10時〜／14日スタート）の第1話完成披露試写会・トークセッションに、共演の内堀太郎、メガホンをとった今泉力哉監督が出席。再共演について語った。【写真】杉咲花、胸元ざっくりコーデ披露◆杉咲花、主演ドラマ観た感想本作は、杉咲演じる主人公・⼟⽥⽂菜がこれ