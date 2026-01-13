巨人の小林誠司捕手（３６）が１２日、プロ１３年目に向けて“変身”した姿で万全な調整ぶりを示した。大阪・貝塚市の日本生命グラウンドで自主トレを行い、引き締まった体で軽快な動きと超強肩を披露。仕上がりの良さをうかがわせ「キャンプ初日からガンガンいく」と２月１日からのアピールへ固い決意を明かすなど、今季にかける思いを激白した。巨人の捕手陣は昨年と同じく群雄割拠。新主将に就任した岸田に甲斐、大城、山瀬