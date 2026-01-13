阪神の近本光司外野手（３１）は９日から、鹿児島・沖永良部島で自主トレを開始した。同地では２１年から６年連続の実施で、「原点に戻ることができる場所」と表現。現役引退まで自主トレを行うことを明言している。活躍を後押しするパワースポットの魅力、オススメの場所を聞いて歩いた。同島和泊町の前登志朗（すすめ・としろう）町長（６７）は、今後の全面サポートを約束。感謝の思いを還元するプランも検討していくという。