阪神・熊谷敬宥内野手（３０）が１２日、静岡市内で広島・菊池、矢野らと行う自主トレを公開し、レギュラー奪取に意気込んだ。昨季は自己最多８５試合に出場。さらなる高みを見据え、攻守両面で菊池に助言を仰いで技術向上を図っている。開幕遊撃スタメンへ、ディベイニーや小幡らと争いを制し、師匠・菊池への恩返しを目指す。ひたむきに汗を流す姿があった。熊谷は遊撃のポジションでノックを受け、ティー打撃やフリー打撃で