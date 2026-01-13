阪神の石井大智投手（２８）が１２日、尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開した。侍ジャパン入りが発表されており、ＷＢＣ使用球でキャッチボールするなど、３月のＷＢＣへ準備を進めている。今オフは初めてメジャー挑戦の意思を表明したが、対戦したい選手も大リーガーへの憧れはなし。前回大会の決勝前にドジャースの大谷翔平投手（３１）が発した「憧れるのをやめましょう」の“大谷マインド”で世界一を狙う。