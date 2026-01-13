《中山競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽5R…カツノサーティーン（4角＝前進気勢を欠いたため）▽7R…ラジャアンパット（直線＝左後肢ハ行）【過怠金】▽3R…柴田善3万円（直線内斜行）▽4R…中竹師1万円（登録服色を使用できず）、高田3万円（発走後まもなく内斜行）▽8R…菅原明1万円（直線外斜行）▽11R…横山典1万円（直線外斜行）【戒告】▽3R…柴田善（ムチの使用法）▽4R…高田（3角内斜行）▽6R…菊沢（直線内斜行