“Ｖ打線斬り”で今年もインパクトを残す。阪神・工藤泰成投手（２４）が１２日、春季キャンプ初実戦となる２月７日の紅白戦（宜野座）で佐藤輝や森下ら主力と対戦することに意欲を示した。「中継ぎの枠も限られてますし、勝ち抜かないといけない。阪神打線はセ・リーグ１位。そこを抑えないとパ・リーグ１位は抑えられない、日本一になれないので」寒風吹きすさぶ１月から最高峰の舞台を思い描いていた。昨季は１８試合に登