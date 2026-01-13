１月12日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の決勝で、インターハイ王者の神村学園が鹿島学園と対戦。３−０で快勝し、夏冬２冠を達成した。会場となった国立競技場には、大会史上最多の６万142人が観戦に訪れ、日本中が注目したこの一戦で脚光を浴びたのが、神村学園の振る舞いだ。キックオフのまさに直前に、相手に向かって一礼をしたのだ。 この開始“２秒前”の挨拶は、いわば神村学園のルーティンで、他の