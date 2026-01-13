昨年の東京六大学野球秋季リーグ戦でチーム29年ぶりの10戦全勝優勝を果たした明大の祝賀会が12日、千代田区の同大で行われた。野球関係者、スカウト、OBら約400人が出席。自主トレ中の西武ドラフト1位・小島、日本ハム1位・大川、ロッテ2位・毛利も駆けつけ、戸塚俊美監督やOBから激励の言葉を掛けられた。プロ1年目に臨む3選手は「明治で鍛えた人間力野球で開幕1軍を目指します」と口をそろえた。また、野球部OB会の駿台倶