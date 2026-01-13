人気ロックバンド「ASIANKUNG―FUGENERATION」でボーカル、ギターを担当する後藤正文が、スポニチの取材に応じ、藤枝市の滞在型音楽スタジオ「MUSICinnFujieda」についての思いを語った。24年5月に後藤はNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」を設立し、若手ミュージシャンを支援するため、築130年のお茶の蔵をスタジオに改装。13日にプレオープンを迎え、3月にいよいよオープンする。丁寧にスタジオを紹介する後藤