女優の杉咲花（28）がこのほど、都内で開かれた日本テレビの主演ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（14日スタート、水曜後10・00）のトークイベントに出席した。迷い悩んで間違いながらも真剣に生きる主人公の恋を繊細に描く物語。「ポケットに忍ばせて誰にも見えないところでそっと撫でていたくなるようなドラマ」と独特の表現で世界観をアピールした。恋仲を演じる成田凌（32）とはNHK連続テレビ小説「おちょやん」で