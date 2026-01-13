12日、北海道コンサドーレ札幌のキャンプが沖縄県金武町でスタートしました。気温が上がり絶好のキャンプ日和となった午前の練習は、わずか1時間の中で水分補給以外ほとんど休憩は無し。短い練習時間の中でも負荷を掛け、ほとんどボールを使わずにサーキットトレーニングやアジリティに特化したメニューを消化。午後の練習はボールを使い、狭いスペースでパスを回す川井健太監督