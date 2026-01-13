◇ノルディックスキーHBC杯ジャンプ競技会（2026年1月12日札幌市大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ＝HS137メートル）男子は53歳の葛西紀明（土屋ホーム）が1回目114メートルの7位から2回目128・5メートルを飛んで順位を3つ上げて4位に食い込んだ。「ジャンプは悪くなかったが、風が悪かった。今日はちょっとツイていなかった」。ミラノ・コルティナ五輪代表選考最後となるW杯札幌大会（17日開幕）に向けては「守るものは