俳優の濱田龍臣（25）と女優の當真あみ（19）が12日、都内で映画「ラストマン―FIRSTLOVE―」の大ヒット舞台あいさつに登壇した。2人は福山雅治（56）、宮沢りえ（52）の学生時代の役で初恋パートを担当。特に濱田は、10年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」から15年ぶりに福山の若い頃を演じ「開口一番“マジ？”ってなった。福山さんの所作などを研究し、自分の中で会心の芝居ができて新たな扉が開けた」と声を弾ませた。福山