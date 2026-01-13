◇ALSOK杯第75期王将戦7番勝負第1局第2日（2026年1月12日静岡県掛川市・掛川城二の丸茶室）大熱戦を制した永瀬は、まばゆいばかりの王冠をかぶって撮影に臨んだ。午（うま）年の干支にちなんだ馬のオブジェに顔を寄せ、柔らかなほほ笑みで醸し出す高貴なオーラはまるで“王子様”。「『ハリー・ポッター』の映画に出てくるチェスの駒みたいですね」と馬の首筋を撫でていた。馬についての印象を聞かれると「ケガをしそうな