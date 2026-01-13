◇ALSOK杯第75期王将戦7番勝負第1局第2日（2026年1月12日静岡県掛川市・掛川城二の丸茶室）将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第1局は12日、静岡県掛川市の掛川城二の丸茶室で第2日を行い、先手の挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に137手で先勝した。永瀬は対藤井の2日制タイトル戦で初の開幕白星。対照的に藤井はタイトル戦第1局の連勝