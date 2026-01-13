◇ALSOK杯第75期王将戦7番勝負第1局第2日（2026年1月12日静岡県掛川市・掛川城二の丸茶室）2日目午後のおやつは飲み物オンリー、というのが定番の藤井だが、この日は「完熟メロンまんじゅう」を注文した。このタイミングでおやつを食べたのは昨年8月の王位戦第4局以来、約5カ月ぶり。難解な局面が続いていただけに、糖分補給に踏み切ったようだ。午前のおやつは「深蒸し茶のスコーン（あんこ＆クリームチーズ）」、昼食