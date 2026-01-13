近年の顕微鏡の進化で、肉眼では観察できないナノ（１０億分の１）の世界が明らかになりつつある。日本が技術開発で先行している原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）は、細胞内のタンパク質の動きや薬の成分が効く様子を動画で撮影することができる。ＡＦＭを生かした研究が盛んな金沢大学で話を聞いた。１０億分の１の世界動画で判明「ちょっとかわいらしい感じでしょう」。古寺哲幸教授（ナノ計測学）が見せてくれたのは、ほとんどの