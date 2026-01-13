「地方にできることは地方に」というスローガンの下、長年にわたって地域の自主性を高める改革が行われてきた。だが、人口減少と高齢化が進んだ今、小規模な市町村では、様々な業務を担う余裕がなくなりつつある。国と地方の関係はどうあるべきか、問い直す時期を迎えている。政府は近く第３４次地方制度調査会を発足させ、市町村の業務の見直しに向けた議論を始める。職員の人手不足が深刻なところは、業務の一部を国や都道