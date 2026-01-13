偽情報などがＳＮＳ上で拡散し、国政、地方を問わず選挙の結果に影響を与えたとみられる事態が相次いでいる。にもかかわらず、与野党は有効な対策を講じてこなかった。怠慢のそしりを免れない。高市首相は、２３日召集予定の通常国会冒頭で、衆院を解散することを検討している。衆院選でも偽情報が拡散するような事態となったら、その公正さに疑義が生じかねない。各党は当面の対策として、節度あるＳＮＳの活用を心がける