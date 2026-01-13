旭川実出身で、昨季限りでロッテを退団し、今季から社会人野球のJR北海道硬式野球クラブでプレーする田中楓基投手（22）が12日、チームに合流した。「まずは仕事と野球の両立。会社のために、というのが大きくなってくる。その責任感を再確認した」と表情を引き締めた。プロ4年間の財産を、地元での再出発に生かす。主に中継ぎ、終盤は先発も経験した最速152キロ右腕は「どこでも投げられるというのが武器になった。（いい意味