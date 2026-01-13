元巨人内野手の上田和明氏（63）が母校の慶大野球部コーチに就任したことが12日、分かった。慶大では堀井哲也現監督の1学年下で、84年ロサンゼルス五輪に出場し、同年ドラフト1位で巨人に入団。堅守の内野手として活躍した。堀井監督は「全ての面で経験を伝えてほしい。特に守備力をお願いしている」と語った。