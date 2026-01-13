Dream Ami（37）が12日、都内で、柿澤勇人と佐藤隆紀がダブルキャストで主演するミュージカル「ジキル＆ハイド」（3月15〜29日、東京国際フォーラムほか）の制作発表会見に出席した。23年公演に続いての作品で「同じ役を2度やらせていただくのは初めて。どこまでできるんだろう、と不安もありますけど楽しみです。前回はグランドミュージカル初出演だったので、すべての瞬間にずーっと緊張していた。緊張がとけたのは地方公演だっ