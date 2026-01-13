¤Ä¤¤¤ËÁ´ÌÌ²òÊü¤À¡£µð¿Í¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤ÏÅÁÅýµåÃÄ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ½Å°µ¤ÈÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌîµåºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÇË¤Ã¤Æ¤­¤¿µð¿Í¤ÎÉÔÊ¸Î§¤âËÄ¤é¤Þ¤»ÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Ç¯ÌÀ¤±¤ËµÈÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À²¬ËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÂàÃÄ²ñ