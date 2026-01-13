女優の杉咲花がこのほど、都内で、主演する日本テレビ系連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（１４日スタート、水曜・後１０時）の第１話完成披露試写会に共演の成田凌、内堀太郎と登壇した。考え過ぎてしまう小説家の主人公・土田文菜（杉咲）が、過去の恋愛を振り返りながら現在の恋人とまっすぐに向き合うラブストーリー。杉咲は今作を「ポケットに忍ばせて、誰にも見えないところでそっとなでたくなるようなようなド