年末年始は、お酒を飲む機会が増えることに比例して、飲酒運転の件数も増える時期です。 また、昨今は電動キックボードや自転車などでも飲酒運転が多発しているとして、問題視されつつあるようです。 「特定小型原付」のドライバーによる飲酒運転の事例は少なくない 年末年始は、忘年会や新年会などの影響でお酒を飲む機会が増える時期とされていますが、そんななかでとくに注意したいのが飲酒運転です。