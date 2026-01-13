バーチャルガールズユニット「ＫＭＮＺ」（ケモノズ）が１２日、ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕで「５ｔｈＯＮＥ―ＭＡＮＬＩＶＥ『ＧＯＩＮ’ＵＰ』」を行った。２０１８年にＬＩＴＡ、ＬＩＺの２人組として結成。２３年１２月にＬＩＺが卒業し、ＬＩＴＡも再始動のため半年間の活動休止。２４年５月にＴＩＮＡ、ＮＥＲＯが加入し、再開した。ＬＩＴＡは「念願のＺｅｅｐ公演〜！３人体制初の休日公演〜！」と歓喜。チケット