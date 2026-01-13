巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝の背番号が「２６」、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が「２８」、ブライアン・マタ投手（２６）＝前Ｒソックス傘下３Ａウースター＝が「４２」に決まったことが１２日、分かった。昨季はチームに先発不足の課題があり、３投手はいずれも先発候補として躍動が望まれる。「２６」は内海哲也や今季限りで現役引退した今村信貴がつけており、助っ人