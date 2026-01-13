巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝の背番号が「２９」に決まったことが１２日、分かった。チームを支えてきた岡本がポスティングシステムでブルージェイズに移籍しており、“ポスト岡本”として期待がかかる新戦力。２０年にＲソックスでメジャー初昇格を果たしてから２４年まで背負っていた原点の番号で、その数字を上回る３０発も狙える能力を持っている。メジャー通算４７発