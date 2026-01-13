◆大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館） 東前頭１６枚目・朝乃山が５４５日ぶりに幕内で白星を挙げた。西同１７枚目・羽出山を力強く寄り倒した。三段目転落からの幕内復帰２度は史上初。左膝の大けがから再起を果たした元大関が、９場所ぶりの幕内土俵で存在感を示した。新大関・安青錦は西前頭筆頭・義ノ富士を逆転の首投げで下して２連勝。豊昇龍、大の里の両横綱も、ともに連勝発進となった。万雷の拍手が心地