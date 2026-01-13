【記者コラム】全国高校サッカー選手権決勝が１２日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を３―０で下し、初優勝を果たした。チケット完売となったこの試合には、大会史上最多となる６万１４２人の観客が詰めかけた。これは高校生が競う大会の観客動員数としては、異例の数字と言える。前回大会では前橋育英（群馬）対流通経大柏（千葉）の決勝戦で、歴代最多の５万８３４