俳優の柿澤勇人（３８）と佐藤隆紀（３９）が１２日、都内で、ダブルキャストで主演するミュージカル「ジキル＆ハイド」（山田和也氏演出、３月に東京国際フォーラムホールＣ）の製作発表を行った。柿澤の代表作で佐藤は新加入。人の二面性が描かれることにちなみ、柿澤は「仕事でいま、趣味の酒とサウナを断っており、いつでも不機嫌になれる」とダークな一面を披露。佐藤は「念願かなっての今作出演だが、（柿澤から）大変さ