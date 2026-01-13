阪神・石井大智投手（２８）が１２日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。野球日本代表「侍ジャパン」の一員として、今年３月開催のＷＢＣに出場予定。２０２５年にプロ野球新記録の５０試合連続無失点、球団新記録の４９イニング連続無失点と無双した最強リリーバーが、世界にその実力を示す。以下、主な一問一答。―年末年始で子どもと過ごす時間は「家で遊んだり、外にも出たりした。今すごく成長し