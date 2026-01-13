阪神・石井大智投手（２８）が１２日、新フォーク＆新フォームで米ヤンキース・ジャッジらスター軍団を封じる意気込みを明かした。侍ジャパンに選出されている中継ぎエースは兵庫・尼崎市の２軍施設で自主トレを公開。２０２５年はＮＰＢ新記録の５０試合連続無失点、球団新記録の４９イニング連続無失点と躍動しただけに「結果でチームにかえすことだけを意識してやっていけたら」とさらなる飛躍に力を込めた。昨年のフォーク