ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演している２８歳女優が、雰囲気ガラリの美女ショットをアップした。１２日に自身のインスタグラムを更新し「明けましておめでとうございます！」とあいさつしたのは女優の円井わん。「３日で２８歳になりました。今年も何卒よろしくお願いします。俳優１０年の節目で宝恵駕籠に乗れたの嬉しいです」。円井は１０日に大阪・今宮戎神社で行われた「十日えびす」の宝恵