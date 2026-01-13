俳優の真彩希帆さんが第一子出産後の舞台復帰作となる『ジキル＆ハイド』製作発表記者会見に登場し、公演への意気込みを語りました。 【写真を見る】【 真彩希帆 】出産後初舞台で『ジキル＆ハイド』「出産をして新たなものを私自身も受け取ると思う」2001年の日本初演以来長く愛されてきた傑作ミュージカル『ジキル＆ハイド』。2026年公演では美術や振付が大きく一新され、新演出版として新たに生まれ変わります。