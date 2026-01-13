ミュージカル『ジキル＆ハイド』の製作発表記者会見が行われ、俳優の柿澤勇人さん、佐藤隆紀さん、真彩希帆さん、和希そらさん、Dream Amiさん、唯月ふうかさん、演出の山田和也さんが公演への思いを語りました。 【写真を見る】【 ジキル＆ハイド 】続投の柿澤勇人は「成長した姿を見せなきゃやる意味もない」初参加の佐藤隆紀は「コンサートで歌ってアピールしてきた」2001年の日本初演以来長く愛されてきた傑作ミ