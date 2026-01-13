女優杉咲花（28）が12日までに都内で行われた1月期日本テレビ系主演連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（1月14日開始、水曜午後10時）完成披露試写会に出席した。過去の恋愛経験から、人と向き合うことを避けてきた小説家の主人公を演じる。“考えすぎてしまう人のためのラブストーリー”とされており「個人的で勝手な恋愛の話をじっくりぜいたくに描きます。今までなかなか見られなかったのかなと思いますし、手前みそです