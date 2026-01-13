政権内で衆議院の解散案が急浮上しています。現在、浮上しているのは通常国会の冒頭、１月２３日に衆議院を解散する案です。この場合、選挙スケジュールは二つのパターンが想定されます。一つ目が１月２７日公示・２月８日投開票。二つ目が２月３日公示・１５日投開票です。ただ、この時期はイベントが盛りだくさんです。まず、さっぽろ雪まつりは２月４日から１１日に開催。さらに、冬季五輪は２月６日から２２日まで