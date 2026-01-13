女優の瀬戸朝香（49）が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、12歳の長女と“初共演”する様子を披露した。瀬戸は「念願の！親子共演中」として2人で音楽に合わせてダンスする様子を披露。「今日留学先へと戻ったお子達ママも日本で頑張るぞよ」とし「大好き」とハートもつけてつづった。瀬戸は2007年9月に井ノ原快彦との結婚。10年に長男、13年に長女を出産している。子供たちはイギリスに留学しているこ