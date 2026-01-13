サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、シリアに５ー０、UAEに３−０と連勝。最終節を待たずに、ベスト８進出を決めている。ここまで圧倒的なパフォーマンスを見せている日本は、しかし登録メンバーの総市場価値では、出場16か国中なんと５番目だという。中国メディア『直播吧』が、サッカーサイト『THE ASEAN FOOTBALL』が掲載した出場国の市場価値ランキングを紹介。「日