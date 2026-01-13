NY株式12日（NY時間14:26）（日本時間04:26） ダウ平均49506.60（+2.53+0.01%） ナスダック23783.94（+112.59+0.48%） CME日経平均先物54245（大証終比：+2165+4.00%） 欧州株式12日終値 英FT100 10140.70（+16.10+0.16%） 独DAX 25405.34（+143.70+0.57%） 仏CAC40 8358.76（-3.33-0.04%） 米国債利回り 2年債 3.536（+0.004） 10年債 4.175（+0.010） 30年債 4.825