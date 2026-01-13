セリエA 25/26の第20節 ジェノアとカリアリの試合が、1月13日02:30にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。 ジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、ジト・ルブンボ（FW）らが先発