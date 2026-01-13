ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」は3日目を迎える。注目は12Rだ。機敏なハンドルさばきがさえ渡る前田を信頼。的確な踏み込みから舟足を伸ばして押し切る。中枠両者の気配がいい。若林に自力攻めできるパワー。鋭いスリット攻勢から一気も。竹間は軽快なターン回りを生かして1M艇間を割るシーンも。中山は修正図って。＜1＞前田翔（リング交換したが）どうですかね。ターンが重い。ピット離