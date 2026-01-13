ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は2日目。本間正則記者担当の「超イイ値」は井上忠政（29＝大阪）。芦屋びいきの若武者に期待をかけた。3月に30歳となる井上。一昨年は当地を含む年間8度のVを達成し、ダービーでSGデビューも果たした。昨年はBBCトーナメント、ヤングダービーも含めるとG1に11度参戦。4度優勝し、SGもクラシックとダービーに出場と、30歳を前に着実にステップアップしている。「たく